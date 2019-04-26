Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakemlerle ilgili flaş açıklama 26.04.2019 15:28

1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin üyelere verdiği berat törenine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BÜYÜK BİR İNFİAL VAR

"Bir hakemin deplasmandaki maçımıza atanmasıyla ilgili büyük bir infial var. Ben bu tepkileri normal karşılıyorum. Biz hakkımız olmayan bir şeyi istemeyiz, adaletli olsun yeter."

"HİLESİZ, ÖLÜMÜNE MÜCADELEDEN YANAYIZ"

"Bizim aleyhimize hatalar da olabilir ama bunu ısrarla devam ettirip istikrarlı hale getirmesinler. Bizim önerdiğimiz tek şey dürüstlük ve şeffaflık. Biz oyuna hile karıştırılmayan, ölümüne mücadeleden yanayız."

"ALEYHİMİZE HATA YAPAN HAKEMLERE ERTESİ HAFTA MAÇ VERİLİYOR"

"Benim endişem bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmemesi. 'Hakemler bizden yana' demiyorum, bizim lehimize de hata olmasın. Bizim aleyhimize hata yapan hakemlere ise hemen ertesi hafta maç veriliyor."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI VARSA GALATASARAY DA ORADADIR"

"Bir yerde şampiyonluk ve yarış varsa Galatasaray da vardır. Bütün rakiplere ve bütün unsurlara saygı duyuyoruz ama birileri oyuna hile katarsa onlardan yana değiliz."