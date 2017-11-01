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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci

01 Kasım 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco ile yaptığı karşılaşmayı tribünden izledi. Quaresma'nın ceza alanında düşürülmesi sonrası siyah beyazlılar penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Cenk Tosun, 54. dakikada topu ağlara gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenk Tosun'ın attığı golle ayağa kalkarak büyük sevinç yaşadı.
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