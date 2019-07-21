Cezayir Milli Takım kaptanı Riyad Mahrez darbeci Sisi'nin Başbakanı'nı görmezden geldi!

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Cezayir Milli Takım kaptanı Riyad Mahrez, kupa törenininde Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly ve Mısır Spor Bakanı Ashraf Sobhy’i görmezden gelerek tokalaşmadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ülke Cezayir oldu. Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, Senegal'i Baghdad Bounedjah'ın attığı golle devirdi ve kupanın sahibi oldu. Öte yandan kupa seremonisinde Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'den geceye damga vuran hareket geldi.
Mahrez'in Cezayir'in kupa şampiyonluğu kadar gündem olan hareketi ise seremonide Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly ve Mısır Spor Bakanı Ashraf Sobhy'i görmezden gelerek elini sıkmaması oldu. Mısır'da şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi darbeyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevinden uzaklaştırıp hapse attırmıştı. Muhammed Mursi ise geçtiğimiz ay hayatını kaybetti.
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