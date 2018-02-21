HALİSDEMİR'İN ALNINDAN ÖPTÜĞÜ O AN

16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir'in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı'nın, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öptüğü an güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.



AKSAKALLI'NIN VERDİĞİ İFADE

Dava kapsamında celse arasında ifadesi alınan Aksakallı, "Ömer Halisdemir ile 8 kez görüştüm. Semih Terzi'nin Karargah binasına geleceğini öğrendiğimiz için Terzi'nin hain olduğunu, darbeci olduğunu söyleyerek onu öldürmesi emrini verdim. Hatta bu konuşmamızda bu olayın sonunda şehadet olduğunu da belirttim ve hakkını helal etmesini istedim. O da 'Helal olsun komutanım' dedi. Sabah komutanlığa gittiğimde şehit Ömer Halisdemir yerde yatıyordu, üzerinde bir örtü vardı. Örtüyü kaldırıp alnından öptüm" demişti.