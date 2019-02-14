Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak! 14.02.2019 17:19

Zahide Yetiş hakkında son dönemlerde en çok merak edilen konu hamile olup olmadığı. 1979 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde doğan Zahide Yetiş, ilk hamileliğini öğrendiğinde müjdeli haberi yakın dostu Müge Anlı'ya "Teyze oluyorsun" diyerek verdi. Reklam seslendirmeleri, haber spikerliği, metin yazarlığı derken şimdilerde tv program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak...