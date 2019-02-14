Haberler Web TV Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!

Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!

14.02.2019 17:19

Zahide Yetiş hakkında son dönemlerde en çok merak edilen konu hamile olup olmadığı. 1979 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde doğan Zahide Yetiş, ilk hamileliğini öğrendiğinde müjdeli haberi yakın dostu Müge Anlı'ya "Teyze oluyorsun" diyerek verdi. Reklam seslendirmeleri, haber spikerliği, metin yazarlığı derken şimdilerde tv program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları