Yeni Zelanda'da öğrenciler şehitleri ezanla andı

Yeni Zelanda'da öğrenciler şehitleri ezanla andı19.03.2019 00:54
Yeni Zelanda'da 50 kişinin şehit edildiği terör saldırısının yaşandığı Christchurch kentindeki Canterbury Üniversitesi'nde öğrenciler şehitleri ezan ile andı. Okunan ezanı Yeni Zelandalı öğrencilerin hepsi ayakta saygı ve huşu içinde dinledi.
İSLAM'I ÖĞRENMEK İÇİN CAMİLERE AKIN ETTİLER
Daha önce ortaya çıkan görüntülerde de Yeni Zelanda'da vatandaşların camilere akın ettiği, namaz kılanları izleyerek İslam hakkında sorular sorduğu görülmüştü.
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