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Yeni Zelanda saldırganının silahındaki rakamlar ve isimler ne anlama geliyor?

15.03.2019 12:33

Yeni Zelanda'da bugün yaşanan katliam haberi gündeme oturdu. Yeni Zelanda'da yaşanan katliamda ise detaylar ortaya çıkmaya başladı. Katliamı yapan teröristin silahının üstünde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yazması dikkat çekti. Silahın şarjörlerden birinde Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı şehit eden Miloş Obiliç yazıyor. Peki Sultan Murat'ı şehit eden Miloş Obiliç kimdir nerelidir? Sırplar, 1389 yılında Murad Hüdavendigar'ı sırtından bıçaklayan Miloş Obiliç'in heyekelini diktiler..


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