Hem karış karış her yeri gezmek istiyor hem de evinizin konforunu yanınızda mı taşımak istiyorsunuz? O zaman seyahatlerin yeni trendi karavanlar tam size göre. Yapımı oldukça meşakatli bir süreç olan karavanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Karavan üretimi nasıl oluyor, bir karavanın içinde neler var ve bir karavanın maliyeti nedir? İşte detaylar...
Yaz tatilinde yeni moda Karavan! Tatilcilerin gözdesi karavanlar nasıl üretiliyor? (Video)28.06.2019 15:25
- G20 Osaka Zirvesi başladı! Lider zirvede eşler gezide (Video)
- Medipol Başakşehir, Furkan Soylap'i transfer etti (Video)
- Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde üst üste kritik temaslar (Video)
- Yaz tatilinde yeni moda Karavan! Tatilcilerin gözdesi karavanlar nasıl üretiliyor? (Video)
- Ahmet Çelik: “Gazi Koşusu’nda 3-4 tane ciddi rakibim var” (Video)
- Sınırda hareketli anlar! Komando takviyesi yapıldı
- İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı
- Şanlıurfa’da DEAŞ’ın 7 sözde emiri yakalandı (Video)
- Doktor kızına kaza yaptırıp 11 kurşunla öldüren cani babadan şok ifade: "Sırf annesi kahrolsun, üzülsün diye yaptım" (Video)
- 93. Gazi Koşusu’nda start numarası kuraları çekildi (Video)
- Hacı Bektaş Veli’nin mescidi 800 yıl sonra Kapadokya’da bulundu (Video)
- Son dakika: Casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Metin Topuz hakkında flaş karar (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.