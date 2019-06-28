Yaz tatilinde yeni moda Karavan! Tatilcilerin gözdesi karavanlar nasıl üretiliyor? (Video) 28.06.2019 15:25

Hem karış karış her yeri gezmek istiyor hem de evinizin konforunu yanınızda mı taşımak istiyorsunuz? O zaman seyahatlerin yeni trendi karavanlar tam size göre. Yapımı oldukça meşakatli bir süreç olan karavanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Karavan üretimi nasıl oluyor, bir karavanın içinde neler var ve bir karavanın maliyeti nedir? İşte detaylar...