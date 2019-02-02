Venezuela'da Maduro'ya dev destek 02 Şubat 2019, Cumartesi

Venezuela'da Nicolas Maduro taraftarları sokaklara indi. On binlerce vatandaş, ABD destekli darbeye karşlı direnirken, Nicolas Maduro'nun devamlılığını istedi.



CHAVEZ'İN 20'NCİ YILINI KUTLADILAR

Maduro destekçileri ise Hugo Chavez'in devlet başkanlığı koltuğuna oturmasının 20'nci yıldönümünü kutlamak için Bolivar Bulvarı'nın merkezinde toplandı. Maduro yanlıları, ABD'nin öncülüğündeki bazı ülkelerin Devlet Başkanı Maduro'ya siyasi işkence yaptıklarını iddia ederek, tepkilerini dile getirdi.



SEÇİME GİDİLECEK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.