Yol Durumu

"Türksat 5A ve 5B'yi SpaceX uzaya taşıyacak"

09 Kasım 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinin ardından ilk resmi işbirliği açıklaması bugün Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi. 3. Global SatShow’un açılışında konuşan Arslan, Türksat 5A ve 5B uyduları SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle uzaya taşınacağını duyurdu.
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