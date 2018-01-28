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Türk Tabipler Birliği'ne tepki çığ gibi büyüyor

27 Ocak 2018, Cumartesi
Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) skandal açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sağlık-Sen üyeleri TTB hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İsminin başındaki "Türk" ibaresinin çıkarılması için çağrıda bulunuldu.
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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TEVFİK TEVFİK

tabipler birliğiniz batsın ,VATANSA MESELE GERİSİ TEFERRUATTIR ,

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evet3
hayır0
cevapla 28.01.2018 01:11
&#246;z.t. öz.t.

yeni ismi hainler birligi olsun.

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evet5
hayır0
cevapla 27.01.2018 19:51
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

Allah bu tabibler birliğine akıl versin bu ülkenin ekmeğini yiyip başkalarına hizmet eden bir hain kurum

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evet5
hayır0
cevapla 27.01.2018 18:48
Ali Ali

Yasa çıkarılarak bu gibi meslek odaları ve meslek birliklerinin yönetimine getirilecek kişileri Türkiye'mizde yapılan genel seçimlerle birlikte milletimiz seçmelidir.

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evet4
hayır0
cevapla 27.01.2018 18:11
Mehmet Mehmet

ABD ülkesi PKKlı Teröristlerin Suriye uzantısı PYD ve YPG gibi Teröristlere ağır silahlar vererek ne amaçlıyor bunlar uluslararası mahkemelerde yargılanmalı...

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evet3
hayır0
cevapla 27.01.2018 14:18
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