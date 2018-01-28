Türk Tabipler Birliği'ne tepki çığ gibi büyüyor

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Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) skandal açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sağlık-Sen üyeleri TTB hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İsminin başındaki "Türk" ibaresinin çıkarılması için çağrıda bulunuldu.
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tabipler birliğiniz batsın ,VATANSA MESELE GERİSİ TEFERRUATTIR ,
yeni ismi hainler birligi olsun.
Allah bu tabibler birliğine akıl versin bu ülkenin ekmeğini yiyip başkalarına hizmet eden bir hain kurum
Yasa çıkarılarak bu gibi meslek odaları ve meslek birliklerinin yönetimine getirilecek kişileri Türkiye'mizde yapılan genel seçimlerle birlikte milletimiz seçmelidir.
ABD ülkesi PKKlı Teröristlerin Suriye uzantısı PYD ve YPG gibi Teröristlere ağır silahlar vererek ne amaçlıyor bunlar uluslararası mahkemelerde yargılanmalı...
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