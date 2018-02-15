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Türk füzeleri vurmadan önceki son kare!

14 Şubat 2018, Çarşamba
TSK'nın dün servis ettiği görüntülerde SİHA'lar tarafından yok edilen YPG'li hainlerin kimlikleri ortaya çıktı. Öldürülen 3 teröristin Türkiye'ye yönelik saldırıyı gerçekleştirdikleri aracın içinde çekilen fotoğraflarında, üzerlerindeki kıyafetlerin bile aynı olduğu görüldü.
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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

ASLANLARIM ELİNİZE KOLUNUZA SAĞLIK HAİNLERE GEREKEN CEZAYI VERMİŞSİNİZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.02.2018 16:43
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