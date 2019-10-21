Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti! Kan donduran olay böyle yaşandı! 21.10.2019 17:37

Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti! Kan donduran olayın adresi Afrika ülkesi olan Zimbabve oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Video milyonlarca kez izlendi. Kaybolan çocuk timsahın karnından çıktı. Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım. Bu takımın familyaları Alligatoridae, Crocodylidae ve Gavialidae'dir. Crocodilia takımı, Kretase döneminin sonlarında, yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sürüngenlerdir.

Zimbabve'de kaybolan sekiz yaşındaki çocuğu ailesi başta olmak üzere tüm köy ahalisi arıyordu. Söylenenlere göre en ufak deliğe kadar aradılar ancak bulamadılar. En sonunda kaybolan çocuğu arayan yerliler çocuğu yediğinden şüphelendiler. Ancak bunun mümkün olmayacağını düşünenler de vardı. Ama çoğunluğun dediği oldu ve yerliler timsahı öldürdüler. Peki çocuk gerçekten timsahın karnından çıkmış mıydı?

Timsahın karnını açtıklarında ise feci görüntüyle karşılaştılar. Küçük çocuk timsahın karnında ölü olarak bulundu. O anlar kuzey Zimbabve'nin Mashonaland Central Eyaletindeki Mushumbi Havuzları'nda bir görgü tanığı tarafından çekildi.

Timsahın karnını açtıklarında ise feci görüntüyle karşılaştılar. Küçük çocuk timsahın karnında ölü olarak bulundu. O anlar kuzey Zimbabve'nin Mashonaland Central Eyaletindeki Mushumbi Havuzları'nda bir görgü tanığı tarafından çekildi.

Timsahın karnını açtıklarında ise feci görüntüyle karşılaştılar. Küçük çocuk timsahın karnında ölü olarak bulundu. O anlar kuzey Zimbabve'nin Mashonaland Central Eyaletindeki Mushumbi Havuzları'nda bir görgü tanığı tarafından çekildi.