Yol Durumu

Terör yandaşları Avrupa'da yardım dileniyor

10 Mart 2018, Cumartesi

Afrin'in terörden temizlenmesiyle eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları, Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı. Avrupa devletleri ise terör örgütü YPG/PKK’nın provokasyon ve faaliyetlerine göz yumuyor. Sahada kaybeden YPG/PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yaparak Afrin'i kurtarma yolunu deniyor.

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