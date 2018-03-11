Terör yandaşları Avrupa'da yardım dileniyor

Afrin'in terörden temizlenmesiyle eş zamanlı olarak terör örgütü yandaşları, Avrupa'da gösteriler düzenlemeye başladı. Avrupa devletleri ise terör örgütü YPG/PKK’nın provokasyon ve faaliyetlerine göz yumuyor. Sahada kaybeden YPG/PKK son çare olarak Avrupa'da eylemler yaparak Afrin'i kurtarma yolunu deniyor.
Terör yandaşları Avrupa'da yardım dileniyor10 Mart 2018, Cumartesi
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