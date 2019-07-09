Suriye sınırına gece yarısı komando sevkiyatı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Suriye sınırına gece yarısı komando sevkiyatı09.07.2019 11:24
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