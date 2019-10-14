Stade de France bu sesle yankılandı: Şehitler ölmez vatan bölünmez

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak Türk Milli Takımı taraftarları stadın önünde takımlarına destek sloganları attı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan taraftalar, Türkiye'nın güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Stade de France bu sesle yankılandı: Şehitler ölmez vatan bölünmez14.10.2019 21:43
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