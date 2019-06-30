Son dakika... Trump - Kim "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya geldi 30.06.2019 10:22

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya geldi. İki lider Panmunjom köyünde kısa bir görüşme yapıyor. Kuzey Koreli mevkidaşı ile selamlaşan ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olan Trump, "Dünya için harika bir gün" sözlerini söyledi.

Güney Kore lideri Moon Jae-in ile ortak basın toplantısından 'son dakika haberi' olarak duyurulduğu üzere Trump ve Kim sınırda Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yer alan Panmunjom köyünde 'çok kısa bir görüşme' için bir araya geldi.

İki Kore'yi ayıran sınırda buluşan ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey KoreLideri Kim Jong-un'a Güney Kore lideri Moon Jae-in eşlik etti. Bu ziyaret ile birlikte Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD liderleri de ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu.

Trump, Kim Jong-un ile el sıkıştıktan sonra Kuzey Kore tarafına geçti. Tarihte bunu yapan ilk ABD Başkanı oldu.

KİM JONG-UN: ÇOK ŞAŞIRDIM

Söz konusu ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Trump'ın bu teklifine çok şaşırdım, önceden ayarlanmış bir şey değildi" dedi.