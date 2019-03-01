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Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

01.03.2019 10:38

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından silahlı saldırgan ve polisler arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Saldırı sebebiyle en az 29 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı belirtildi.


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