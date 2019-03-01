Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından silahlı saldırgan ve polisler arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Saldırı sebebiyle en az 29 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı belirtildi.
Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var01.03.2019 10:38
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