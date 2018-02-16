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Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sınırda

15 Şubat 2018, Perşembe

TSK ve ÖSO grubunun terör örgütlerine karşı birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 27 gündür devam ederken sanatçılar da Mehmetçiğe destek için Hatay'a geldi.

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