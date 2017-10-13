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Şamil Tayyar'dan bomba Adil Öksüz iddiası

11 Ekim 2017, Çarşamba
AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon kanalındaki programda FETÖ'nün baş imamı olan Adil Öksüz'ün ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda saklanıyor olabileceğini açıkladı.
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