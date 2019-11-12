Sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı! Dehşet anı kameralara böyle yansıdı! 12.11.2019 10:27

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahneye çıkan sanatçılar dehşeti yaşadı. Riyad'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında bir kişi sahnedeki sanatçılara bıçakla saldırdı. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.