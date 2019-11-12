Haberler Web TV Sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı! Dehşet anı kameralara böyle yansıdı!

Sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı! Dehşet anı kameralara böyle yansıdı!

12.11.2019 10:27

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahneye çıkan sanatçılar dehşeti yaşadı. Riyad'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında bir kişi sahnedeki sanatçılara bıçakla saldırdı. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sanatçı yaralandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında sahnedeki sanatçılara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları