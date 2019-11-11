Rusya ve Esad rejiminin ajanlıkla suçladığı İngiliz Le Mesurier İstanbul'da ölü bulundu 11.11.2019 15:16

2012 yılında Suriye'de kurulan ve Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma ekiplerinin kurucusu İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul'da ölü bulundu. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." denildi. Peki, Rusya ve Esad rejiminin ajanlıkla suçladığı Beyaz Baretliler'in kurucusu Le Mesurier kimdir? Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman konuyu ayrıntılarıyla detaylı bir şekilde anlattı.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti.

Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

EŞİNİN İLK İFADESİ

Ekipler, olayla ilgili olarak eski İngiliz istihbarat subayının eşi Hedving Christina (39)'nın ifadesine başvurdu. Le Mesurier'in ikinci eşi olduğu öğrenilen İsveç vatandaşı kadın, eşinin son dönemde aşırı stres nedeniyle uyku ve antidepresan ilaçlar kullandığını ve iğne tedavisini olabilmek için birkaç gün önce Büyükada'daki evlerinden ayrılarak bu adrese taşındıklarını belirtti. Christina, olay günü saat 04.00'e kadar ayakta olduklarını, eşinin ilaçlarını aldıktan sonra uyuduklarını, saat 05.30 sıralarında dairenin kapısının çalınması üzerine uyandığında eşini yanında görmediğini ve dairenin penceresinden aşağı baktığında eşinin yerde hareketsiz halde yattığını gördüğünü söyledi.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, binaya o saatlerde başka giriş çıkış olmadığını, olayın yaşandığı esnada dairenin içerisinde eşi ve adamdan başka kimseninin bulunmadığını belirledi.

Karaköy'de esnaflık yapan Fırat Bulut "Gece 03.00 gibi arkadaşlar tartışma sesleri geldiğini duymuşlar. Sabah da cesedi bulunmuş. Bizim de müşterilerimiz. Üzücü bir olay. Bize gelip yemek yerlerdi" ifadelerini kullandı.

Beyaz Baretliler kim?

Resmi adıyla Suriye Sivil Savunması, dünya çapında bilinen adıyla Beyaz Baretliler, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle birlikte yeniden merak konusu oldu.

Enkaz altından yaralı kurtarıyorlar

Esad rejiminin bombardımanlarına karşı farklı meslek gruplarından bir araya gelerek sivilleri kurtarma ekibi ekibi olarak biliniyor. Esad rejimi ve destekçilerinin insanlığa karşı işlediği suçlara ilk elden tanıklık edip kanıt topluyorlar.

Rusya ve Esad rejimi ajanlıkla itham ediyor

Rusya ve Suriye ise onları ajanlıkla itham ediyor. Farklı ülkeler ve kuruluşlar tarafından finanse edilmekle suçlanıyorlar. 2017 sonunda 4 bin 700 bine gönüllüye ulaşan beyaz Baretliler, rejimin ilerleyişiyle birlikte sayıları 3 binin altına inmiş durumda.

2018 yılında bir röportajda Beyaz Baretliler'in Başkanı Raid Salih, "Siz İngiliz istihbaratına bağlı MI6'in Suriye'deki kolu musunuz? Size yöneltilen bir suçlama da Beyaz Baretliler'i bir İngiliz güvenlik uzmanı ve eski istihbarat subayının kurduğu yönünde. Bu iddia hakkında ne dersiniz?" sorusuna böyle yanıt vermişti:

Mayday Rescue'nın kurucusu

"Öncelikle bizim kurucularımızdan biri değil. Kurucumuz hiç olmadı. Böyle bir şey yok. Yani Beyaz Baretliler'in kurucusu diyebileceğimiz kimse yok. Sanıyorum siz James Le Mesurier'den söz ediyorsunuz. Mayday Rescue'nın kurucusu. Mayday Rescue, Beyaz Baretliler'i destekleyen kurumlardan sadece biridir.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) 2013'te kuruldu. Mayday Rescue ise daha sonra, sanıyorum 2014'te kuruldu. James, Beyaz Baretliler'e destek olan kurumlardan birini yönetiyor. Dolayısıyla bu, Beyaz Baretliler'i bu kişinin kurduğu anlamına gelmez.

Az önce de ifade ettiğim üzere Beyaz Baretliler'i kuranlar Suriyeli gençlerdir. Ve halen, Beyaz Baretliler içerisinde Suriyeliler haricinde kimse çalışamaz."