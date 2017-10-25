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Ragıp Soylu sordu ABD'li sözcü saçmaladı!

25 Ekim 2017, Çarşamba
ABD Dışisleri sözcüsü Heather Nauert, SABAH gazetesi muhabiri Ragıp Soylu'nun terör örgütü PYD ile ilgili sorusuna cevap vermek yerine skandal sözler sarf etti.
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