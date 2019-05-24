PKK'nın sözde yöneticisinden "oylar İmamoğlu'na" çağrısı 24.05.2019 10:37

Terör örgütü PKK yöneticilerinden Zerin Ruken önümüzdeki 23 Haziran İstanbul seçimleri için "CHP adayına oy verin" çağrısında bulundu. PKK'lı teröristin bu çağrısı, PKK'nın CHP'ye nasıl bel bağladığını bir kez daha gözler önüne serdi...