Pakistan, Hindistan savaş uçağını düşürdü

Hindistan'a ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir'de düştü. Aynı dakikalarda Pakistan'a ait 3 savaş uçağının Keşmir'de engellendiği duyuruldu. Hint basınına yansıyan bilgilere göre uçaktaki 2 pilot ve 1 sivil öldü. Pakistan ise hava sahalarına giren Hindistan uçaklarından ikisinin vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı.
Pakistan, Hindistan savaş uçağını düşürdü27.02.2019 09:43
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