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Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay'ın hastalığı ne? İşte son durumu...

18.04.2019 09:54

Son dakika... Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırılmasının ardından hayranları Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Orhan Gencebay'ın hastalığı ne? İşte detaylar...


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