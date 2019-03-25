Nuri Alço ile sevgilisi Burcu Sezginoğlu aşk sarhoşu! Evlilik yolunda ilerleyen Nuri Alço kaç yaşında? 25.03.2019 15:04

Yeşilçam'ın gazozcu çapkını olarak bilinen oyuncusu Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu'ya gittikleri bir eğlence mekanında evlilik teklifi etti. Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diye sordu. Peki, evliliğe ilk adımı atan Nuri Alço kaç yaşında? İşte Nuri Alço'nun sevgilisi Burcu Sezginoğlu'ya evlilik teklifi ederkenki anları...