Murat Yıldırım'dan duygulandıran Ayşen Gruda konuşması... 03 Şubat 2019, Pazar

Kim Milyoner Olmak İster 800. bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Yarışmacıya yöneltilen Ayşen Gruda sorusunda Murat Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı. Başarılı oyuncu, aynı zamanda Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın hayatını kaybeden usta sanatçı Ayşen Gruda hakkında yaptığı duygusal konuşma, izleyicileri de ekranları başında ağlattı...