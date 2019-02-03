Kim Milyoner Olmak İster 800. bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Yarışmacıya yöneltilen Ayşen Gruda sorusunda Murat Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı. Başarılı oyuncu, aynı zamanda Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın hayatını kaybeden usta sanatçı Ayşen Gruda hakkında yaptığı duygusal konuşma, izleyicileri de ekranları başında ağlattı...
Murat Yıldırım'dan duygulandıran Ayşen Gruda konuşması...03 Şubat 2019, Pazar
- Murat Yıldırım'dan duygulandıran Ayşen Gruda konuşması...
- John Pilger: ABD 132 askeri üssü ile Çin'i abluka altına aldı
- Malatya'da otele pompalı tüfekle saldırı
- Antalya'da dehşet! Genç kızı ormana götürüp dakikalarca dövdüler
- Venezuela'da Maduro'ya dev destek
- Son dakika: Adana Pozantı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı....
- Son dakika... Antalya'da kayıp Buse'nin arandığı bölge sualtından görüntülendi
- CHP'li Battal İlgezdi seçmenle adeta dalga geçti!
- İsveç'te hamile kadına görülmedik işkence!
- Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Türkiye sırtını dönmeyecektir
- Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
- Başkan Erdoğan minibüsçülerle sohbet etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.