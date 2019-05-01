Müge Anlı'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe yorumu: Ben hayatta kendi öz kardeşim de olsa... 01.05.2019 11:14

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, canlı yayında Fenerbahçe hakkında yaptığı yorumla çok konuşuldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında canlı yayın yapan Müge Anlı, küme düşme sınırında olan Fenerbahçe hakkında yaptığı yorumla ekranları başındaki izleyicileri şok etti! İşte, "Başarısız olanı sevmiyorum!" diyen Müge Anlı'nın canlı yayındaki sözleri!

