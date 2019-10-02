Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2 Eylül günü, Satı Ermiş ve Gülizar Emirdağ hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Satı Ermiş'in arama çalışmaları devam ederken Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu hakkında yeni gelişmeler yaşandı! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça izleyebilirsiniz!
Müge Anlı'da DNA sonucu açıklandı mı? 2 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça kesintisiz izle!02.10.2019 17:04
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