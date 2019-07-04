Müge Anlı ile Güven Bana 2. bölüm yayınlandı! Güven Bana 4 Temmuz bölümü izle 04.07.2019 23:25

ATV ekranlarının yeni programı Güven Bana 2. bölümüyle izleyiciyle karşısına çıktı. Müge Anlı'nın sunumuyla yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine “Güven Bana” dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

"Güven Bana" 4 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de! Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?