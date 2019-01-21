Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf! 21 Ocak

Müge Anlı canlı yayınında büyük itiraf! 12 yıl önce kaybolan kız kardeşi Filiz Karadavut için anne Durna Karadavut, savcılığa ifade vermesiyle damat Umut Çakırer, tutuklanmıştı. Çiğdem Çakırer, kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia ediyordu. Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınından hemen sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın Çiğdem Çakırer'e yönelttiği sorular üzerine Çakırer, kocası Umut Çakırer'in kardeşi Filiz Karadavut'u öldürdüğünü itiraf etti. İşte 21 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeler...
Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf! 21 Ocak21 Ocak 2019, Pazartesi
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