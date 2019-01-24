Müge Anlı canlı yayınına çıkan Birgül Yartım'ın bebeğine ne oldu? Müge Anlı son bölümde şok iddialar! 24 Ocak

Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde Birgül Yartım'ın 35 yıl önce öldüğünü öğrendiği ancak bir türlü inanmadığı bebeğiyle ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. 13 yıldır eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Amerika'nın New Jersey Eyaletinde yaşayan Birgül Yartım, 1984 yılında İstanbul Bakırköy'de doğum yaptı. Çocuğu için hastane yetkilileri 3 gün sonra öldü dedi. Ölüm belgesini istediğinde yetkililer tarafından hastaneye su bastığı ve kayıtların silindiği söylendi. Müge Anlı canlı yayınına katılan Birgül Hanım, 35 yıl önce öldüğünü söyledikleri evladını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Topkapı Mezarlığı'na gömüldüğü söylenen bebek için İBB Mezarlıklar Müdürlüğü harekete geçti. İşte 24 Aralık Müge Anlı son bölümde yaşanan gelişmeler...
Müge Anlı canlı yayınına çıkan Birgül Yartım'ın bebeğine ne oldu? Müge Anlı son bölümde şok iddialar! 24 Ocak24 Ocak 2019, Perşembe
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