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Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

26.05.2019 09:34

Aydın-Nazilli kara yolunda bir motosiklete 3 kişi binen vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi.  ​ Aydın-Nazilli kara yolunda bir motosiklete 3 kişi binen vatandaşlar akan trafiğe aldırmadan yolculuk etti. Motosiklet sürücüsünün ve arkadaki bir yolcuda kask bulunurken ortalarında bulunan yolcuda kask bulunmaması adeta ölüme davetiye çıkarttı. Trafik kurallarına aldırmadan kilometrelerce ilerleyen tehlikeli motosiklet yolculuğunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Motosikleti saniye saniye görüntüleyerek duruma tepki gösterdi. Motosiklet yolculuğunun herhangi üzücü bir olay yaşanmadan sonlanması sürücülere rahat bir nefes aldırdı.


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