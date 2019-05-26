Aydın-Nazilli kara yolunda bir motosiklete 3 kişi binen vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi. Aydın-Nazilli kara yolunda bir motosiklete 3 kişi binen vatandaşlar akan trafiğe aldırmadan yolculuk etti. Motosiklet sürücüsünün ve arkadaki bir yolcuda kask bulunurken ortalarında bulunan yolcuda kask bulunmaması adeta ölüme davetiye çıkarttı. Trafik kurallarına aldırmadan kilometrelerce ilerleyen tehlikeli motosiklet yolculuğunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Motosikleti saniye saniye görüntüleyerek duruma tepki gösterdi. Motosiklet yolculuğunun herhangi üzücü bir olay yaşanmadan sonlanması sürücülere rahat bir nefes aldırdı.
Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi26.05.2019 09:34
- Esenler’de CHP'li Ekrem İmamoğlu’na PKK tepkisi
- Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi
- Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu
- Dengesini kaybedip düşen yaşlı adama yük treni çarptı
- İETT'den "makam araçları" açıklaması | Asılsız iddiaları çürüttüler
- CHP'li Ekrem İmamoğlu Esenler'e otobüsle destekçilerini taşıyor
- CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Esenler'e otobüsle destekçilerini taşıyor
- CHP'li Ekrem İmamoğlu Esenler'e otobüsle destekçilerini taşıyor
- Başkan Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur
- Başkan Erdoğan duyurdu: 2021'e yetiştirmiş olacağız
- Galatasaray kafilesi üstü açık otobüsle stada geldi
- Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.