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Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu (Video)

27.06.2019 18:34

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 833.yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Milyoner'in 833.yeni bölümünde ''Hangisi İstiklal Marşı'nın kıta başlarında yer alan kelimelerden biri değildir?'' sorusuna yarışmacının verdiği cevap oldukça konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 833.bölümüne damga vuran o soru ve cevap...


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