Milli Savunma Bakanlığı'ndan anlamlı paylaşım 19.07.2019 19:48

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kıbrıs şehitlerini anarak bir video paylaştı. "Kıbrıs'a 45 yıl önce barışı getiren, kardeşlerimize yönelik zulmü ve acıyı dindiren Kıbrıs Barış Harekatı Şehitlerimiz ile tüm Şehitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verilen video, izleyenleri duygulandırdı. Videonun son karesinde ise, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan gemilerimize selam veren F-16 pilotunun görüntüsü yer aldı.