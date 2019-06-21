Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 21 Haziran 2019 Cuma hava durumu (Video) 21.06.2019 09:59

21 Haziran 2019 son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara hava durumu ile ilgili flaş uyarılarda bulundu. Özellikle Karadeniz bölgesindeki birçok ilde heyelan ve yıldırım gibi afetlerin yaşanabileceği bildirildi. Yayınlanan tahminlerde, "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin güneyi hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor." denildi. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...