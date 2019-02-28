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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 28 Şubat 2019 hava durumu

28.02.2019 11:54

28 Şubat 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir kesiminde devam eden kar yağışlarının; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak’ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van’ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman’ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Şubat 2019 hava durumu raporu...


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