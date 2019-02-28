Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 28 Şubat 2019 hava durumu

28 Şubat 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir kesiminde devam eden kar yağışlarının; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak’ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van’ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman’ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Şubat 2019 hava durumu raporu...
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 28 Şubat 2019 hava durumu28.02.2019 11:54
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