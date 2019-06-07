Mesut Özil, Amine Gülşe'yi davullu zurnalı kız evinden aldı 07.06.2019 16:01

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile nişanlısı eski Türkiye Güzeli Amine Gülşe bu akşam evleniyor. Düğüne saatler kala Mesut Özil, Amine Gülşe'yi baba evinden davullu zurnalı aldı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşti. İkili salona Ölürüm Türkiyem şarkısıyla çıktı. Çiftin karşılıklı oynadığı anlar ve geceden görüntüler misafirler tarafından sosyal medyada yayınlandı.

İkili bu akşam İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak.

MESUT ÖZİL KIZ EVİNE GİTTİ

Mesut Özil az önce de davul ve zurna eşliğinde yakın arkadaşlarının da meşale yaktığı bir törenle kız evine giderek Amine Gülşe'yi evinden çıkardı.