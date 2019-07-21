Mersin'de film gibi hırsızlık kamerada 21.07.2019 11:41

Mersin'de 3 farklı ikametten askıcılık suretiyle hırsızlık yapanlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahıslar ikametlere bir arabayla gelirken, filmlerdeki hırsızlık olayları gibi evlerden değerli eşyaları alarak kaçıyorlar. Polisin çalışması sonucunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, kimlikleri belirlenen 5 kişinin aranmasına devam ediliyor.