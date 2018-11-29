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Kos’taki hortum Bodrum’da paniğe neden oldu

29 Kasım 2018, Perşembe

Yunanistan’ın Kos Adası açıklarında oluşan ve Bodrum’da da gözle görülebilen hortum paniğe yol açtı.Geçtiğimiz hafta Marmaris’te büyük yıkıma neden ve 25 Kasım’da ise Bodrum’da paniğe neden olan hortumların bir yenisi Yunanistan’ın Kos (İstanköy) Adası açıklarında görüldü. Bodrum’un Akyarlar sahilinden de göle görülebilen hortum, büyük paniğe neden oldu. Kos Adası açıklarında görülen hortum, batıya doğru ilerleyerek bir süre sonra gözden kayboldu.


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