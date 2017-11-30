Yol Durumu

KK salladığı belgeleri parti yönetiminden de kaçırıyor

30 Kasım 2017, Perşembe
İşte "Kılıçdaroğlu salladığı kağıt parçalarını neden yayınlayamıyor?" sorusunun yanıtı...
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