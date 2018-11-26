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Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze evlendi!

26 Kasım 2018, Pazartesi

Duman grubunun vokalisti başarılı rock şarkıcısı Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural dün akşam dünya evine girdi. İşte o anlar...


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