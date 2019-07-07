Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruya ulaşan fenomen yarışmacı Arda Ayten A Haber'e konuştu 07.07.2019 19:02

Ekranların en fazla izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster'de müthiş bir bölüm geride kalmıştı. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaşmış, süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölümde açılacaktı. Arda Ayten isimli yarışmacı 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. İzleyenleri kendine hayran bırakarak büyük bir başarı elde eden ve uzun bir aradan sonra büyük ödül 1 Milyon TL'lik soruya ulaşan genç o anlar ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı.