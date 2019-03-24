Kim Milyoner Olmak İster 814. son bölüm , Murat Yıldırım'ın sunumuyla Cumartesi akşamı izleyiciyle buluştu. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 814. son bölümde yarışan 25 yaşındaki Mertcan Bilici, 125 bin TL değerindeki soruya cevap veremeyince yarışmadan 60 bin TL alarak çekildi. Mertcan Bilici'ye yöneltilen, "Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley 2. eşi Michael Jackson'dan ayrıldıktan sonra 3. evliliğini kiminle yapmıştır?" sorusunun cevabı ise gecenin cevabı en merak edilen sorusu oldu.
Kim Milyoner Olmak İster 814.son bölümde geceye damgasını vuran Elvis Presley sorusu...24.03.2019 12:07
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