Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilk gafı değil! 12.11.2019 17:33

CHP’li Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun para basma gafı hala gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili Merkez Bankası bir tarihçe yayınlarken A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı “Osmanlı’da şeker yoktu” gafını da hatırlattı. Erdoğdu, bir partinin genel başkanı için tarihimiz hakkında bu kadar gafın fazla olduğunu söyleyerek, “Mutlaka tarihçilerden birkaçını ayarlayıp tarihimizi öğrenmesi gerek.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşmasında yine gafa imza atmıştı. Kılıçdaroğlu o konuşmasında 1 Haziran 1930'da Merkez Bankası'nı kurarak kendi paramızı bastık demişti. Öncesinde paramızı yabancılar basıyor ifadelerini kullanmıştı. Ancak belgeler Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Merkez Bankası'nın internet sitesinde paranın tarihçesi anlatıldı. İlk kağıt paranın ise 1840'ta Sultan Abdülmecid tarafından basıldığı ortaya çıktı. Merkez Bankası, 1915'te ise 160 milyon lira banknot basıldığı bilgisine yer verdi. Osmanlı sonrası Türkiye'deki ilk para basımı ise 1958 yılında yapılmıştır.

"BU İLK GAFI DEĞİL"

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına konuk olan Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, "Bir Genel Başkan için büyük bir gaf. Daha önce de Osmanlı'da şeker olmadığını söyleyen bir Genel Başkan ile karşı karşıyayız. Ben o zaman da teklif etmiştim. Mutlaka tarihçilerden birkaçını ayarlayıp tarihimizi öğrenmesi gerek. Çünkü CHP'nin Genel Başkanı bundan daha fazla gafa da imza attı. Para meselesi ise gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.