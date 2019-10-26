Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu böyle görüntülendi 26.10.2019 18:37

Bir yandan Suriye'den çekilme açıklamalarıyla dünya kamuoyunu meşgul eden ABD, diğer yandan bölgeye askeri sevkiyatına devam ediyor. Son olarak Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu ajanslar tarafından görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Petrolü emniyet altına aldık. Dolayısıyla petrolün bulunduğu sahada küçük bir ABD askeri gücünü tutacağız. Petrolü koruyacağız ve petrol ilgili ne yapacağımıza gelecekte karar vereceğiz" açıklamasından sonra ABD birlikleri tekrardan Suriye'nin kuzeyinde görüntülendi. Görüntülerde ABD bayraklı askeri araçların konvoy halinde Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı görüldü.