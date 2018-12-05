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İzmir'de işçileri taşıyan otobüs otomobille çarpışıp takla attı: 36 yaralı

05 Aralık 2018, Çarşamba

İzmir'in Bergama ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, bir otomobille çarpışması sonucu bariyerlere çarparak yan yatıp takla attı. Feci kazada 36 kişi yaralandı.


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