İYİ Parti'de kurultay krizi 23 Temmuz 2018, Pazartesi

İyi Parti'nin çalıştayı sırasında yumruklar konuştu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Osman Ertürk Özel saldırıya uğradı. Özel'in uğradığı saldırı sonrası burnu kırılırken hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan bu olaylar sonrası Kurucular Kurulu üyesi Fatih Öztürk partiden istifa etti. Tüm bu gelişmelerin ardından Meral Akşener de İyi Parti Genel Başkanlığı koltuğunu bırakma kararı aldı. .