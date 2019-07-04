İtalya'nın Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli Yanardağı aktif hale geçti. Yanardağda yürüyüş yapan bir turist hayatını kaybederken, bazı turistler korkudan denize atladı.
İtalya'da Stromboli Yanardağı'nda art arda patlamalar 1 kişi öldü04.07.2019 01:54
- İtalya'da Stromboli Yanardağı'nda art arda patlamalar 1 kişi öldü
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